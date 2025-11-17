ESGEN Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ESGEN Acquisition A hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

ESGEN Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,57 Prozent auf 23,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

