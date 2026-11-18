ESGEN Acquisition A präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ESGEN Acquisition A -0,120 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 26,4 Millionen USD gegenüber 23,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at