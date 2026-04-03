ESGEN Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ESGEN Acquisition A hat am 01.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 18,6 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,560 USD. Im Vorjahr waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ESGEN Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 69,35 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,24 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -5,31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at