ESGEN Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ESGEN Acquisition A veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,2 Millionen USD – eine Minderung von 10,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at