ESGEN Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ESGEN Acquisition A hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

ESGEN Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat ESGEN Acquisition A 13,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at