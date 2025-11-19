ESH Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ESH Acquisition A lud am 17.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

ESH Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at