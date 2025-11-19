ESH Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ESH Acquisition A hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

