Esha Media Research hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Esha Media Research hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Esha Media Research ein EPS von -0,430 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 8,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at