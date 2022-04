ESI Group beruft Florence Barré zur Stabschefin und zum Mitglied des Führungsteams

ESI Group (ISIN Code: FR0004110310, Symbol: ESI), ein weltweiter Softwarepartner der Industrie für Simulation und virtuelles Prototyping, beruft Florence Barré mit Wirkung vom 29. März 2022 zur Stabschefin von Cristel de Rouvray, Chief Executive Officer der Gruppe. Florence Barré wird in das Führungsteam von ESI aufgenommen und berichtet direkt an Cristel de Rouvray.

Florence Barré wird in dieser Position funktionsübergreifende Initiativen koordinieren, strategische Analysen unterstützen, Kommunikation und Veränderungen leiten sowie Sonderprojekte an der Seite von Cristel de Rouvray durchführen.

Florence Barré ist 34 Jahre alt und kam im Februar 2018 als Leiterin der Unternehmens- und Finanzkommunikation zur ESI Group, bevor sie im vergangenen Jahr zur Leiterin für Veränderungen und Kommunikation der Gruppe befördert wurde und dort insbesondere bei der Ausarbeitung des 3-Jahres-Strategieplans von ESI eine wichtige Rolle spielte. Vor ihrem Wechsel zur ESI Group bekleidete Florence Barré mehrere Positionen in verschiedenen Sektoren, wobei sie insbesondere bei Altran für verschiedene Aspekte der Kommunikation zuständig war.

"In den letzten vier Jahren hat Florence eine wichtige Rolle dabei gespielt, den Ruf und die Sichtbarkeit von ESI zu stärken und gleichzeitig die laufende Transformation der Gruppe zu unterstützen. Seit meinem Antritt als CEO hat Florence an meiner Seite und an der Seite der anderen Mitglieder unseres Führungsteams eine Schlüsselrolle gespielt. Im Laufe der Zeit haben wir eine Beziehung des Vertrauens und der gegenseitigen Ergänzung aufgebaut – diese Beziehung möchte ich nun nutzen und habe dazu die Funktion der Stabschefin geschaffen, die ich ihr übertragen möchte. Diese vielfältige Rolle wird eine strategische Bedeutung für mich, das Führungsteam und die Transformation unseres Unternehmens spielen", erklärte Cristel de Rouvray, CEO der ESI Group.

"Ich freue mich auf meine Weiterentwicklung in diese Richtung in der ESI Group. Im Laufe der Jahre haben wir eine einzigartige Arbeitsbeziehung basierend auf Austausch, Zuhören und Vertrauen entwickelt. Die Gelegenheit, die mir heute geboten wird, ehrt und motiviert mich. Meiner Überzeugung nach wird es uns gemeinsam mit dem gesamten Führungsteam und natürlich unseren Mitarbeitern gelingen, unser Unternehmen so zu transformieren, dass es zu einer Referenz in unserer Branche wird und als herausragender Arbeitgeber anerkannt wird", betonte Florence Barré, Stabschefin der ESI Group.

Florence Barré hat einen Bachelor-Abschluss in allgemeiner Kommunikation und einen MBA-Abschluss in Kommunikation, Medien und Events von der ESG Business School in Paris.

Über die ESI Group

Die ESI Group wurde 1973 gegründet und verfolgt die Vision von einer Welt, in der die Industrie ambitionierte Ergebnisse anstrebt und sich mit wichtigen Themen befasst – Umweltauswirkungen, Sicherheit und Komfort für Verbraucher und Arbeitnehmer sowie anpassungsfähige und nachhaltige Geschäftsmodelle. ESI bietet zuverlässige und kundenspezifische Lösungen, die auf Kompetenz in prädiktiver physikalischer Modellierung und virtuellem Prototyping basieren und es Industrieunternehmen ermöglichen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und gleichzeitig ihre Komplexität im Griff zu behalten. ESI ist hauptsächlich in den Bereichen Automobilindustrie und Landtransport, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Marine sowie Schwerindustrie tätig. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern vertreten, beschäftigt weltweit 1.200 Mitarbeiter und erzielte 2021 einen Umsatz von 136,6 Millionen Euro. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Frankreich und seine Aktien sind im Compartment B der Euronext Paris notiert.

