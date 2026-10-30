30.10.2026 06:31:28

Eskay Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Eskay Mining lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at

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