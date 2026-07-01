Eskay Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Eskay Mining hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 CAD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte Eskay Mining ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at