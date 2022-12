ESM-Chef: Wir stehen nicht vor einer neuen Schuldenkrise

BERLIN (Dow Jones)--Der neue Chef des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) Pierre Gramegna sieht trotz steigender Zinsen für die Eurozone keine Gefahr einer neuen Schuldenkrise. In einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt sagte der neue Chef des Euro-Rettungsschirms, Europa habe die gewaltigen Krisen, die durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg ausgelöst worden sei, gut überstanden.

"Wir stehen nicht vor einer neuen Schuldenkrise. Ganz im Gegenteil. Der Euroraum hat gezeigt, dass er stabil ist. Hätte man mir vor drei Jahren gesagt, dass zwei schwere Krisen auf Europa zukommen, nämlich eine Pandemie und ein Krieg auf dem europäischen Kontinent und hätte man mich damals gefragt, ob der Euroraum diese Doppelkrise aushalten würde, dann hätte ich vermutlich gesagt, dass ich zuversichtlich bin, aber dafür nicht meine Hand ins Feuer legen würde", sagte Gramegna.

Europa habe sehr solidarisch gehandelt mit dem Wiederaufbauprogramm Next Generation EU, dem Kurzarbeitsprogramm SURE und den bereitgestellten ESM-Krediten. Auch die Europäische Zentralbank habe die Wirtschaft mit einer expansiven Geldpolitik gestützt. Die Märkte hätten eingesehen, dass der Euroraum in dieser Kombination sehr stabil sei.

"Wer heute schon die nächste Schuldenkrise ankündigt, irrt. Zum einen ist das Bruttoinlandsprodukt in den meisten Euro-Ländern nach dem Ende der Pandemie stark gewachsen und das hilft jetzt", sagte er. Außerdem werde das Geld aus dem EU-Wiederaufbauprogramm in den kommenden vier Jahren weiter fließen und die nationalen Volkswirtschaften stützen.

Zudem lasse die hohe Inflation, die anderswo Sorgen bereite, die Schuldenlast automatisch sinken. "Ich will nicht als Luftikus dastehen, der die Risiken unterschätzt. Aber aus meiner Sicht überwiegen kurzfristig die positiven Faktoren", sagte Gramegna.

In Italien sei die Zinslast heute wesentlich niedriger als vor zehn Jahren. Um Italien müsse man sich "im Augenblick keine Sorgen" machen, so Gramegna. Das andere sei, dass die Eurozone die Instrumente habe, die sie brauche, falls es nötig werden sollte. Zudem werde ein neues wirkmächtiges Instrument da sein, wenn der neue ESM-Vertrag ratifiziert sei.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2022 02:49 ET (07:49 GMT)