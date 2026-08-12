eSOL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

eSOL hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 JPY. Im Vorjahresviertel hatte eSOL 1,44 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,76 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,15 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at