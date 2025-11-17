|
eSOL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
eSOL hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,62 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,82 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,98 Milliarden JPY – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem eSOL 2,77 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
