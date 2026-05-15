ESPEC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ESPEC hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 118,29 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 98,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,93 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,99 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 270,39 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 274,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70,03 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 67,29 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at