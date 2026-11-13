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13.11.2026 06:31:28
ESPEC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ESPEC hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 88,78 JPY. Im letzten Jahr hatte ESPEC einen Gewinn von 82,55 JPY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ESPEC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,83 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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