Esperion Therapeutics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Esperion Therapeutics hat am 10.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach -0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 168,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 143,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,110 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 403,13 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Esperion Therapeutics einen Umsatz von 332,31 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at