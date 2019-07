ESPERITE NV (ESP) MIT CRYOSAVE BESTÄTIGT DIE SICHERHEIT ALLER GELAGERTEN PROBEN UND DANKT DEN 260'000 FAMILIEN FÜR IHR VERTRAUEN.



CryoSave wählte PBKM als geeigneten Subunternehmer für die gesicherte Langzeitlagerung und beabsichtigt, die vollständige Kontrolle über die Abläufe zu behalten.

Amsterdam, The Netherlands – 1st July 2019

CryoSave dankt den bereits mehr als 260'000 Familien, die bereits Kunden sind, für ihr Vertrauen in unser Unternehmen. CryoSave, seit 19 Jahren etabliert, ist die Referenz in der Cord Blood Banking Industrie mit mehr als 330'000 gelagerten Proben. In diesen Jahren hat CryoSave ohne Kompromisse die hochwertigen Verarbeitungs- und Speicherdienstleistungen aufrechterhalten, die die beste Sicherheit für unsere Kunden und ihre Familie gewährleisten.

Nabelschnurblutstammzellen sind die Eigenschaft der Patienten. Diese bleiben unter der Aufsicht von CryoSave sicher aufbewahrt.

Nabelschnur-Stammzellen wurden in unseren Labors in Belgien oder Genf nach den strengsten Vorschriften und Qualitätsstandards vollständig verarbeitet.

Um die Sicherheit der Kunden zu maximieren, hat CryoSave kürzlich mit dem Subunternehmer PBKM, dessen europäisches Labor sich in Warschau befindet, einen Vertrag über die Dienstleistungen der Langzeitlagerung abgeschlossen. Tatsächlich wurde PBKM, offiziell von den Gesundheitsbehörden anerkannt, von CryoSave, The Family Stem Cell Bank, ausgewählt und verfügt über alle erforderlichen Akkreditierungen, für unsere Qualitätsstandards und für Ihre Sicherheit.

Darüber hinaus hat CryoSave das Qualitätssystem auditiert und wird dies regelmäßig tun, um zu bestätigen, dass es weiterhin den Schweizer Anforderungen entspricht, basierend auf den SwissMedic-Richtlinien und der NetCord-Fact-Zertifizierung.

Die Lagerung der Nabelschnurblutstammzellen bleibt unter der Kontrolle und Überwachung von CryoSave. CryoSave ist in der Tat der Einstiegspunkt und wird sich weiterhin nach besten Kräften für seinen Sicherheitsdienst einsetzen.

Die langjährige Professionalität und Expertise von CryoSave auf dem Gebiet der Stammzellenbanken wird von der medizinischen Fachwelt anerkannt.

Über ESPERITE

Die ESPERITE-Gruppe, die an der Euronext Amsterdam und Paris notiert ist, ist ein international führendes Unternehmen der Regenerations- und Präzisionsmedizin und wurde im Jahr 2000 gegründet.

Um mehr über die Esperite Gruppe zu erfahren oder ein Interview mit CEO Frédéric Amar zu vereinbaren: +31 575 548 998 - ir@esperite.com.

Anhang