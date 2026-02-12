Espey Manufacturing Electronics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Espey Manufacturing Electronics hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,80 Prozent zurück. Hier wurden 12,1 Millionen USD gegenüber 13,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at