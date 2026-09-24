Espey Manufacturing Electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Espey Manufacturing Electronics hat am 23.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Espey Manufacturing Electronics 13,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,89 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 46,12 Millionen USD gegenüber 43,95 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at