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16.11.2026 06:31:29
Espey Manufacturing Electronics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Espey Manufacturing Electronics hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,75 USD. Im letzten Jahr hatte Espey Manufacturing Electronics einen Gewinn von 0,760 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Espey Manufacturing Electronics im vergangenen Quartal 10,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Espey Manufacturing Electronics 9,1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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