Espey Manufacturing Electronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Espey Manufacturing Electronics hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,87 Prozent auf 11,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at