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22.04.2026 06:31:29
Espressif Systems (Shanghai) A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Espressif Systems (Shanghai) A hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,610 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 648,0 Millionen CNY – ein Plus von 16,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Espressif Systems (Shanghai) A 557,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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