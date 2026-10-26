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26.10.2026 06:31:29
Espressif Systems (Shanghai) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Espressif Systems (Shanghai) A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,530 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 889,3 Millionen CNY – ein Plus von 33,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Espressif Systems (Shanghai) A 666,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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