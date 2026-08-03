Espressif Systems (Shanghai) A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Espressif Systems (Shanghai) A hat am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,770 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 832,7 Millionen CNY – ein Plus von 21,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Espressif Systems (Shanghai) A 687,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at