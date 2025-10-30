Espressif Systems (Shanghai) A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Espressif Systems (Shanghai) A hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,74 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,650 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,51 Prozent auf 666,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 539,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at