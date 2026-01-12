|
12.01.2026 11:40:48
Esprinet Names Roberto Sasso Chief Financial Officer
(RTTNews) - Esprinet S.p.A. (PRT.MI), a B2B distributor of Information Technology, on Monday said it has appointed Roberto Sasso as Chief Financial Officer.
Controlling Officer Roberto Sasso will oversee administration, finance, and control, and will be responsible for financial and strategic planning across the group.
The company said he will also support the Chief Executive Officer and Chief Operating Officer in the evaluation and management of mergers and acquisitions.
Sasso joined Esprinet in 2007 and has held several senior finance roles within the group, including Administrative Director for Italy and Group Budgeting and Financial Analysis Manager.
Esprinet S.p.A. is 0.81% higher at EUR 6.42 on the London Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!