Esquire Financial Holdings, Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) revealed earnings for third quarter of $17.48 million

The company's bottom line totaled $17.48 million, or $1.57 per share. This compares with $14.06 million, or $1.62 per share, last year.

Excluding items, Esquire Financial Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $23.61 million or $2.12 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 63.4% to $61.39 million from $37.57 million last year.

Esquire Financial Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.48 Mln. vs. $14.06 Mln. last year. -EPS: $1.57 vs. $1.62 last year. -Revenue: $61.39 Mln vs. $37.57 Mln last year.