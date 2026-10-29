Esquire Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Esquire Financial hat am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 67,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 42,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 71,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at