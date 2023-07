Esquire Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Esquire Financial hat am 25.07.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Esquire Financial ein EPS von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Esquire Financial im vergangenen Quartal 26,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Esquire Financial 19,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at