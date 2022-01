Esquire Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Esquire Financial hat am 25.01.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,690 USD. Im Vorjahresviertel hatte Esquire Financial 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.

Esquire Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,9 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,65 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64,73 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 52,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at