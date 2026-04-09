Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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09.04.2026 08:42:14
ESR clinches US$850 million in equity for logistics real estate, data centre growth
This comes amid the company’s long-term strategic transformation into a more focused businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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