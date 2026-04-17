ESR KENDALL SQUARE REIT Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ESR KENDALL SQUARE REIT Registered hat am 14.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 22,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 42,45 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ESR KENDALL SQUARE REIT Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,46 Milliarden KRW im Vergleich zu 29,32 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at