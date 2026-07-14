ESR KENDALL SQUARE REIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ESR KENDALL SQUARE REIT Registered hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,72 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,00 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat ESR KENDALL SQUARE REIT Registered 33,14 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 11,98 KRW beziffert, während im Vorjahr 63,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 125,17 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte ESR KENDALL SQUARE REIT Registered einen Umsatz von 115,57 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at