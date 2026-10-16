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16.10.2026 06:31:29
ESR KENDALL SQUARE REIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ESR KENDALL SQUARE REIT Registered hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 10,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ESR KENDALL SQUARE REIT Registered ein Ergebnis je Aktie von -29,000 KRW vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ESR KENDALL SQUARE REIT Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,43 Milliarden KRW im Vergleich zu 29,12 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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