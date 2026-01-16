ESR KENDALL SQUARE REIT Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ESR KENDALL SQUARE REIT Registered hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,08 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,85 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,96 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,73 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 150,33 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 117,45 Milliarden KRW ausgegeben.

Redaktion finanzen.at