ESR Aktie
WKN: 922722 / ISIN: FR0000072969
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27.10.2026 02:32:06
ESR Reit 9M net property income falls 4.2% to S$237.5 million
Revenue declines 1.5% to S$329.6 million, but rises 1.8% on a same-store basisWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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