ESR Aktie
WKN: 922722 / ISIN: FR0000072969
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07.07.2026 15:37:45
ESR-Reit proposes to buy 5 logistics assets in Australia for US$192.4 million
The acquisition is expected to be 4.3% DPU accretiveWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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