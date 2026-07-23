ESR Aktie
WKN: 922722 / ISIN: FR0000072969
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23.07.2026 14:56:25
ESR-Reit proposes to buy additional logistics asset in Australia for US$36.7 million
This adds to its recently proposed acquisition of five logistics properties in the same areaWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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