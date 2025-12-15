Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
|
15.12.2025 01:33:14
ESR-Reit sells 8 Singapore assets to Brookfield for S$338.1 million; sale would trim distribution
The move is part of Reit’s strategy to offload non-core assets, particularly those suffering lease decayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!