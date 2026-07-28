ESR Aktie

ESR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922722 / ISIN: FR0000072969

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28.07.2026 02:32:14

ESR-Reit to divest Ang Mo Kio industrial property for S$33.3 million at 2.1% premium

The divestment is slated for completion in the third quarter of 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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