ESR Aktie
WKN: 922722 / ISIN: FR0000072969
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09.04.2026 06:22:01
ESR secures US$850 million from existing shareholders to fund Asia growth
The company says that it serves more than 1,500 logistics customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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