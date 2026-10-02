02.10.2026 09:29:41

ESRB/Rehn: Weiter nach richtigem Konzept für "Safe Asset" suchen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Olli Rehn, Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich in seiner Eigenschaft als stellvertretender Chef des Systemrisikorats ESRB dafür ausgesprochen, einen gemeinsamen sicheren Vermögenswert (Safe Asset) für den Euroraum zu schaffen. "Viele Vorschläge liegen auf dem Tisch; keiner hat bisher allgemeine Unterstützung gefunden. Das ist kein Grund, die Suche aufzugeben - es ist ein Grund, weiter nach einem tragfähigen Konzept zu suchen", sagte er laut veröffentlichtem Redetext bei der ESRB-Jahrestagung in Frankfurt.

Rehn zufolge muss ein Safe Asset gemäß europäischer Rechtsprechung folgende Kriterien erfüllen: 1. Wahrung der Anreize für Haushaltsdisziplin; 2. eine ausreichend faire Verteilung von Kosten und Nutzen, um alle Mitgliedstaaten zufriedenzustellen; 3. Vermeidung neuer Risiken für die nationalen Anleihemärkte.

Die Spar- und Investitionsunion solle mehr des verfügbaren Kapitals in produktive Investitionen in Europa lenken. Dabei könnte ein sicheres und liquides europäisches Anlageinstrument helfen. Es könnte nicht nur die internationale Rolle des Euro stärken, sondern würde auch im Krisenfall helfen: "Ein sorgfältig konzipiertes gemeinsames sicheres Anlageinstrument wäre in Stressphasen am wichtigsten; es böte einen sicheren Hafen und einen stabilen Pool an Sicherheiten genau dann, wenn die private Risikobereitschaft zurückgeht, und würde so die schädliche Rückkopplungsschleife zwischen Banken und Staaten schwächen", erläuterte Rehn.

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hatte am Donnerstag gesagt, er glaube, dass es eines Tages ein Safe Asset für den Euroraum geben werde.

Kontakt zum Autor: Hans.Bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)

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