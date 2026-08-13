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13.08.2026 06:31:29
ESS Tech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
ESS Tech hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,46 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen USD – eine Minderung von 97,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,4 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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