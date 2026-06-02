Essar Shipping präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Essar Shipping stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,72 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Essar Shipping 0,620 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Essar Shipping im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 100,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren -1 431,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Essar Shipping hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5,410 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 31,89 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,80 Millionen INR – eine Minderung um 82,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 102,70 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at