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14.08.2026 06:31:29
Essar Shipping stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Essar Shipping hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 11,13 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Essar Shipping noch ein Gewinn pro Aktie von 1,32 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Essar Shipping 0,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 97,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,9 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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