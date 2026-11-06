Essar Shipping: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Essar Shipping hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,43 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 300 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,4 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at