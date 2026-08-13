Essel Propack stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Essel Propack hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,08 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,13 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Essel Propack im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at