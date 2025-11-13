Essel Propack: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Essel Propack hat am 11.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,26 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,73 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 12,06 Milliarden INR gegenüber 10,86 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

