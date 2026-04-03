Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|
03.04.2026 12:40:00
Essen setzt Uber-Mindestpreise nach Gerichtsentscheid aus
Essen setzte Mindestpreise für Uber & Co. zum Schutz der Taxi-Branche ein. Ein Gerichtsentscheid verhindert das nun.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Uber
|
03.04.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Uber-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.03.26
|S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
21.03.26
|Uber fights to stay in the robotaxi race (Financial Times)
|
19.03.26
|Rivian-Aktie mit Kurssprung: Uber-Investment sorgt für neue Fantasie (dpa-AFX)
|
19.03.26
|ROUNDUP/Robotaxi-Deal: Uber steigt bei VW-Partner Rivian ein (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Uber strikes $1.25bn deal with Rivian for robotaxi fleet (Financial Times)
|
17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags in Grün (finanzen.at)
|
17.03.26
|Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Uber
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Uber
|62,10
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.